Det viser ein ny rapport frå Transportøkonomisk institutt. Diskusjonen om å senke fartsgrensene går også føre seg i norske byområde.

Alle byane har teke grep for å sikre at fartsgrensene blir overhaldne, og fleire var i ferd med å trappe opp innsatsen. Dei har gjennomført informasjonskampanjar, intensivert fartskontrollar og teke organisatoriske grep for å sikre at fartsgrensene blir handheva. Spania har innført forbod mot innretningar som varslar fartskontroll.

Avgjerder om innføring av fartsgrenser på 30 km/t kan takast på ulike nivå. Det kan skje ved at nasjonale styresmakter definerer fartsgrensene i alle byane, ved at politiske styresmakter i bykommunane tek avgjerda, eller ved at styresmakter på ulike nivå vel å innføre denne fartsgrensa på dei delane av veg- og gatenettet dei administrerer i byområda.

(©NPK)