Ei av årsakene til lågare mjølkeproduksjon, er ifølgje Tine at landbruket vart ramma av både tørke og flaum i fjor sommar, skriv Dagbladet.

– Matproduksjon i jordbruket blir vanskelegare kvart år framover, seier Thomas Cottis, klimaaktivist og høgskulelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet, til avisa.

Han meiner at det mest alvorlege med det norske matsystemet er at det er heilt avhengig av mat og dyrefôr frå andre land.

– Halvparten av kraftfôret til husdyra våre og meir enn 60 prosent av maten me et er importerte. Det meste kjøper me frå land lenger sør, og dei vil få endå meir klimaproblem for jordbruket sitt enn det me får, seier Cottis.

Høgskulelektoren påpeikar viktigheita av å kutte utslepp av klimagassar og seier at verda og norsk matforsyning ikkje toler meir enn to grader global oppvarming. Han meiner at endringar i matsystemet kan vere ein veg å gå.

– Me får ti gonger så mykje mat frå same areal jord viss me produserer plantebasert mat i staden for kjøt. Bøndene får også meir å gjera. Dette er jo ei stor gladmelding, seier han.

Cottis påpeikar også at meir plantebasert mat og mindre animalske produkt kan føra til betre helse, auka sjølvforsyning og lågare utslepp av klimagassar frå jordbruket.

