Det var ingen lyder å høre fra det israelske luftvåpenet, og ingen kondensstriper som vanligvis etterlates av rakettoppskytinger fra Gaza, å se, sier Reuters' korrespondent i nærheten av Nord-Gaza kort tid etter at våpenhvilen trådte i kraft.

Pausen i kamphandlingene er den første siden krigen brøt ut i kjølvannet av Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober, der rundt 1200 personer ble drept. Siden har Israel angrepet Gazastripen daglig, og over 13.000 palestinere er drept.

Våpenhvilen trådte i kraft fredag klokka 7 lokal tid, klokka 6 norsk tid.

Kort tid etter gikk flyalarmen i to israelske landsbyer like ved Gazastripen, melder israelske medier. Det er imidlertid ikke kommet meldinger om verken avfyrte raketter fra Gaza eller angrep mot Gazastripen.

Kampene raste

I timene før våpenhvilen fortsatte kampene å rase på Gazastripen, og de israelske luftangrepene holdt fram tett opptil starttidspunktet klokka 7.

Hamas hevder at det indonesiske sykehuset nord i Gaza by var blant Israels mål natt til fredag, skriver Al Jazeera.

– Israelske styrker har angrepet sykehuset med stridsvogner og ødelagt hele første etasje. Skadene er svært omfattende, sa Sarbini Abdul Murad i organisasjonen som driver sykehuset.

Sykehuset har måttet stanse driften, men fortsatt skal rundt 200 pasienter være på sykehuset.

Drivstoff slipper inn

Avtalen mellom Israel og Hamas innebærer en fire dagers våpenhvile. I løpet av disse dagene skal 50 gisler løslates fra Gaza, og 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel. Hundrevis av lastebiler med nødhjelp skal få slippe inn i enklaven.

Det Hamas-tilknyttede nyhetsbyrået Shebab melder at det var lastebiler med drivstoff på vei inn ved Rafah-overgangen kort tid etter at våpenhvilen startet. TV-kanalen Al Jazeera melder at det er tre lastebiler som har kjørt inn på Gazastripen.

Planen er at 200 lastebiler med til sammen 130.000 liter diesel skal fraktes inn til Gazastripen hver dag under våpenhvilen, ifølge Egypt. I tillegg skal fire lastebiler med gass slippe inn daglig.

– Vil fortsette

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet at krigen vil fortsette når våpenhvilen utløper.

– Vi vil fortsette til vi har nådd alle våre mål, har Netanyahu uttalt, men henvisning til å nedkjempe Hamas.

Forsvarsminister Yoav Gallant har blitt sitert på å ha sagt til israelske soldater at våpenhvilen vil være kort, og at krigen vil fortsette intenst i minst to måneder til.

i Khan Younis på Gazastripen hilser palestinerne våpenhvilen velkommen, men sier de fire dagene vil gjøre lite for å lindre den humanitære katastrofen forårsaket av krigen.

– Om Gud vil, blir det en varig våpenhvile, sier Gaza-innbygger Jihan Qanan.

– Folk har fått hus rast sammen over seg, de har blitt kastet ut. Det fins ingen hjem lenger, ingen penger, ingen eiendeler. Hele verden er ødelagt.