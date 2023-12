Vard har signert stor kontrakt for bygging av et kabelleggingsfartøy for en ikke navngitt kunde. Skroget til fartøyet skal bygges ved Vard Tulcea i Romania. Det blir utstyrt og levert fra ett av Vards verft i Norge i fjerde kvartal 2026, opplyser Vard i ei pressemelding.

Kontraktsverdien er mellom 200 - 250 millioner euro. Fartøyet blir designet av det norske selskapet Salt Ship Design AS.

– Nærmer informasjon om kontrakten og fartøyet blir gitt på et senere tidspunkt, skriver Vard.