Åtte personer omkom i drukningsulykker i mars. Både antall drukningsulykker i mars og totalt i første kvartal er de høyeste på åtte år.

Blant de 20 som druknet, var det 17 menn. Ni av mennene, det vil si 45 prosent, var 60 år eller eldre.

– Hver eneste ulykke rammer familier, venner, kolleger og lokalsamfunn. Både politisk vilje og et lagarbeid mellom alle oss som jobber med forebygging, er nødvendig for at færre skal drukne, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

Åtte av de 20 personene som druknet i første kvartal i år, omkom etter fall fra land. Ulykkene skjedde etter fiske fra land.

Sju druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Tre av disse druknet fra kajakk, mens tre personer mistet livet etter å ha falt i sjøen mellom båt og brygge.

I første kvartal omkom åtte personer i drukningsulykker i Agder, mens fem druknet i Nordland. Det har vært tre drukningsulykker i Vestland, to i Rogaland og én i både Østfold og Møre og Romsdal.