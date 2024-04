UP var blant de som var i det spøkefulle hjørnet på 1. april.

«Nye EU-regler trer i kraft fra 01.04.24: Alle kjøretøy skal nå merkes dersom eieren har prikker,» skrev UP Midt-Norge på Snapchat.

Dette skrev de over et bilde med en bil som hadde klistermerket med «#6Prikker...» i bakruta.

Til Tidens Krav bekrefter distriktsleder Anders Sjøtrø at dette var en aprilspøk. Bilen på bildet er imidlertid ekte.

– Denne bilen ble stoppet av en patrulje for noen måneder siden, og føreren fortalte at han hadde seks prikker i førerkortet, og at han hadde merket bakruta slik for moro skyld, sier han.