– Vi har ett fartøy der, MS «Rostein» som bidrar i søket. Det er en åtte-ti fartøy, flere helikoptre og redningsskøyte, blant annet, sier viseadministrerende direktør Glen Bradley i Rostein til Sunnmørsposten klokka 15.

Tidligere tirsdag meldte Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge om at et fiskefartøy i Lopphavet utafor Troms og Finnmark hadde sendt mayday-signal rundt klokka 11.20 om mann over bord.

Også Forsvarets maritime patruljefly P-8 Poseidon og kystvaktskip er satt inn i søket, melder HRS.