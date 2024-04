Jan Helge Andersens forklaring i Baneheia-saken

Rettssaken mot Jan Helge Andersen fortsetter, og i dag skal han begynne på sin forklaring. Han skulle etter den opprinnelige planen ha startet sin forklaring tirsdag, men ba om å få en utsettelse til i dag. Aktoratet motsatte seg dette, men retten avgjorde at tiltalte skulle få utsettelsen. I går var retten på befaring i området i Baneheia i Kristiansand der drapene på de to jentene fant sted 19. mai 2000.

Bønder med markering foran Stortinget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag demonstrerer til støtte for norske bønder. Demonstrantene mener den nye stortingsmeldingen om opptrapping av bondeinntekten er basert på feil tall og at regjeringspartiene prøver å lure bøndene med den nye inntektsberegningen. Bøndene overnattet foran Stortinget fra i går til i dag. De fortsetter markeringen klokken 7.

Trekning av gruppene i håndball-EM for kvinner

Klokken 18.00 i Wien i Østerrike trekkes det hvilke motstandere de norske håndballjentene møter i det innledende gruppespillet i håndball-EM, som spilles fra 28. november til 15. desember. Dette blir det største EM for kvinner i historien, med 24 deltakende nasjoner. Norge er tittelforsvarer.

Politiadvokat tiltalt i Vestre Finnmark

En politiadvokat er tiltalt for brudd på tjenesteplikten for å ikke ha sendt en rettsbehandlet sak videre til statsadvokaten før ankefristen utløp. Spesialenheten utstedte et forelegg på 8000 kroner, som politiadvokaten ikke godtok. Saken endte dermed med tiltale og rettssak, som er berammet til Vestre Finnmark tingrett 18, april, og det er satt av én dag til rettsbehandlingen.

Tonje Brenna (Ap) til åpning av et treningsanlegg for KI

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er til stede under åpningen av et treningsanlegg for KI på Fornebu i Bærum. Anlegget kalles Robot Garden og er et sted der man har bygget opp realistiske industrielle miljøer for å trene roboter på de samme utfordringene de vil møte ute i felt. Aker Solutions, Cognite, Tess og Createc står bak prosjektet.

Møte i Kringkastingsrådet

Det er totalt 471 henvendelser til dette møtet. Hovedtemaer er NRKs promotering av eget innhold samt en gjennomgang av NRKs trusselvurdering, men rådet skal også behandle blant annet disse klagesaken: Dekning av konflikten i Midtøsten, dekning av Palestina-aktivister, kongens syketransport fra utlandet, komiker StSunniva i Debatten om menns psykiske helse og banning i Norges tøffeste.

Kunnskapsministeren deler ut UngeAbel-prisen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) deler ut priser til vinnerne av UngeAbel-konkurransen. UngeAbel er en matematikkonkurranse for basisgrupper/klasser på 9. trinn som arrangeres av LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen.