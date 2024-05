Det skrivet Forskning.no.

– Det har vore mykje bjørkepollen i 2024, stadfestar Hallvard Ramfjord, pollenanalytikar og seniorforskar ved Noregs astma- og allergiforbund.

Bjørkepollenet sit i såkalla rakkel, dei avlange duskane du kan sjå på bjørketre. Raklane som har sleppt ut pollen i år, vart danna på seinsommaren i fjor, fortel Ramfjord.

– Dei heng over vinteren og ventar på at det skal bli modning, slik at dei kan gi frå seg pollenet.

Kor mykje raklar som heng på trea, avgjer kor mykje pollen som kan spreiast. Forskarar har sett teikn på ein toårig syklus, med kraftig og moderat produksjon av raklar annakvart år.

Viss det blir varmt, tørt vêr og turbulens samtidig som bjørka blomstrar, kan mengda pollen i lufta bli veldig høg. Det skjer særleg når godvêret strekkjer seg over fleire dagar.

