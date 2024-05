Sunnmøringen klokket inn til 33,28. For tre år siden slo han sin egen bestenotering i verden ved å ta seg til mål på 33,26.

– Det var veldig bra, og jeg er fornøyd. Det er rett på pari med rekorden fra OL-sesongen. Litt utfordrende vindforhold var det, men jeg er fornøyd med måten jeg satte fart på og at jeg klarte å holde trykket oppe, sa Warholm til NRK etter seieren.

Feltet i Bergen besto av kun fire mann. Warholms deltakelse ble kjent først to dager før stevnet. Han dukket opp rett fra et treningsopphold i Spania, og løpet var en test før sesongen for alvor starter i Bislett Games 30. mai.

– Det er godt å få svar og riste av seg rusten litt. En veldig god start, og det viser at man er i rute, sa Warholm om det han selv omtalte som en «spontantur».

Om en drøy uke skal han som vanlig løpe 400 meter hekk på Bislett. Warholm har vunnet alle de tre siste gangene han har vært på Diamond League-start i Oslo.

I sommer har han gullambisjoner i både EM og OL.