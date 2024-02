13 av Sikkerhetsrådets 15 medlemsland stemte for resolusjonen, som var ført i pennen av Algerie. Storbritannia avsto fra å stemme, mens USA benyttet seg av vetoretten.

Mandagens amerikanske veto mot en resolusjon som krever umiddelbar våpenhvile, var det tredje i rekken siden 7. oktober.

– En stemme til støtte for dette resolusjonsutkastet er en støtte til palestinernes rett til liv. Ved å stemme imot så innebærer det at man slutter opp om den brutale volden og den kollektive avstraffelsen av dem, sa Algeries FN-ambassadør Amar Bendjama før avstemningen.

Forhandlinger

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield hevdet i sin begrunnelse for vetoet at et krav om umiddelbar våpenhvile vil kunne ødelegge for forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling som pågår mellom USA, Egypt, Israel og Qatar.

Disse forhandlingene har pågått i ukevis, men har så langt vært resultatløse ettersom Israel og Hamas nekter å godta hverandres krav.

– Alt rådet nå gjør bør være til hjelp, ikke til hinder for disse sensitive og pågående forhandlingene. Vi mener resolusjonen som nå ligger på bordet vil ha negativ innvirkning på disse forhandlingene, sa Thomas-Greenfield før avstemningen.

– Det å kreve en umiddelbar og forbeholdsløs våpenhvile, uten at det foreligger en avtale som pålegger Hamas å løslate gislene, vil ikke bringe varig fred. Det vil i stedet føre til en opptrapping av kampene mellom Hamas og Israel, sa hun.

Sivile ofre

USA har varslet sitt eget utkast til resolusjon, der det tas til orde for en midlertidig våpenhvile «så snart dette er gjennomførbart».

I utkastet heter det videre at våpenhvilen må baseres «på en modell der alle gisler blir løslatt, og alle hindre for omfattende humanitærhjelp blir opphevet».

Over 29.000 palestinere er ifølge helsemyndighetene i Gaza drept og nærmere 70.000 er såret i israelske angrep siden oktober, og 70 prosent av ofrene er barn og kvinner.

Redd Barna rystet

Redd Barna reagerer sterkt på USAs veto i sikkerhetsrådet.

– Vi er rystet over å høre om dette nye lavmålet i en fra før bunnløs fiasko fra verdenssamfunnets side, sier lederen for hjelpeorganisasjonens virksomhet i de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee.

– Etter fire måneder med nådeløs vold, har vi ikke lenger ord som beskriver hva barn og familier i Gaza gjennomgår, sier han.

– Omfanget av død og ødeleggelse er astronomisk, og stridsvogner er nå klare til å rulle inn i Rafah dit størstedelen av befolkningen har blitt tvunget til å flykte, advarer Lee.

Over 12.000 barn er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i de israelske angrepene, og titusener av andre er såret og traumatisert.

– Og selv etter fire måneder har ikke FNs høyeste beslutningsorgan for internasjonal fred og sikkerhet vært i stand til det gjør dette, konstaterer Lee.