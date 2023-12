Det viser ei utrekning som Kommunal Rapport har gjort basert på skattelistene for 2022. Der er nettoinntekta for kommunestyrerepresentantane som vart valde inn i september 2023, samanlikna med nettoinntekta hos innbyggjarane i same kommune.

Nittedal er den einaste kommunen i landet der den gjennomsnittlege skattbare inntekta til politikarane er lågare enn snittet for innbyggjarane.

– Viss vi samanliknar oss med andre demokrati, er nok forskjellane mindre hos oss, seier forskingsleiar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking til avisa.

For å unngå at enkeltpersonar gir stort utslag og trekkjer opp snittet – slik som i Risør, der den gjennomsnittlege skattbare inntekta i kommunestyret er 323 prosent høgare enn snittet for innbyggjarane - har Kommunal Rapport også sett på medianinntekta .

Reknestykka viser at medianinntekta hos lokalpolitikarane totalt er 85 prosent høgare enn medianinntekta for heile befolkninga i landet.

– Vi kan ikkje stille krav om at politikarane skal vere identiske med borgarane. Det er eit krav det vil vere umogleg å oppnå. I det store og heile er vi farga av vår eigen bakgrunn. Den påverkar korleis politikarane tenkjer og kven dei er, seier Bergh.