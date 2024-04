Eksplosjoner i Iran

Iransk luftvern er aktivert og deler av luftrommet stengt etter at det er hørt kraftige eksplosjoner i Isfahan-provinsen i natt norsk tid. Flere amerikanske medier får bekreftet fra kilder i USA at det dreier seg om et israelsk angrep mot Iran.

Iranske statlige medier melder at droner er blitt skutt ned, men at det så langt ikke dreier seg om raketter. Det israelske forsvaret (IDF) «har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt», het det i en uttalelse ved 5-tiden norsk tid.

Solid prisoppgang på olje

Oljeprisene stiger markant i morgenhandelen som følge av bekymring for eskalering av konflikten i Midtøsten. Prisoppgangen var på over 3 prosent i morgenhandelen, fra rundt 87 dollar fatet til vel 90 dollar.

Prisen på et fat nordsjøolje steg 3,4 prosent til 90,1 dollar, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 85,8 dollar fatet, en oppgang på 3,7 prosent.

USA stanset Palestina-søknad

USA la som varslet ned veto i Sikkerhetsrådet mot palestinsk FN-medlemskap. Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) beklager og sier at Norge ville ha stemt for. Israels utenriksminister Israel Katz berømmer på sin side USAs beslutning og sier at terrorisme ikke skal belønnes.

Den palestinske selvstyremyndigheten fordømmer USAs veto og kaller det urettferdig, uetisk og uberettiget. Midtøsten dyttes enda nærmere kanten av stupet, sier palestinernes president Mahmoud Abbas.

Mann stjal lasermåler fra UP

Da en politipatrulje la seg på hjul etter en bilist som ikke ville stoppe for kontroll i Rælingen, stakk en annen bilist av med politiets lasermåler.

Hendelsen skjedde da en patrulje fra Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte en kontroll på Nedre Rælingsveg ved 21-tiden i går kveld.

Operasjonsleder Henrik Larsen fortalte i natt til NTB at en bil med to personer stanset, rappet måleren og kjørte fra stedet. – Heldigvis for oss hadde et vitne tatt et bilde av lasertyvene, så vi kunne ganske raskt nøste oss fram til bileieren, som vi har vært i kontakt med. Han sier det dreier seg om kostbart utstyr, som har liten bruksverdi for andre enn politiet.

To menn pågrepet etter pistolfunn i bil i Oslo

Politiet i Oslo stanset ved 2.30-tiden i natt en bil på Hasle. I bilen fant patruljen en pistol og ammunisjon. Det var fire personer i bilen, to menn og to kvinner. Mennene ble pågrepet og kvinnene dimittert, opplyser politiet.

– Bilen tok en snarvei i motgående felt i en rundkjøring. En patrulje fattet derfor interesse og stanset bilen. Funn og omstendigheter på stedet gjorde at vi valgte å ransake bilen og da ble det funnet en pistol og noe ammunisjon, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Zuccarello scoret da Wild tapte i siste kamp for sesongen

Seattle Kraken slo Minnesota Wild 4–3 i natt norsk tid og avsluttet grunnserien for de to lagene som ikke kom med i sluttspillet.

Krakens Tye Kartye sto for 3-2-målet da det sto igjen 2.40 i siste periode. Ett minutt senere gikk Kraken opp i en 4-2-ledelse før Wilds Brock Faber reduserte til 4–3 ett minutt før kampslutt. Mats Zuccarello scoret det utlignende målet for Wild midtveis i tredje periode. Det ble hans tolvte mål for sesongen. Nordmannen fikk 23 minutter og 44 sekunder på isen i den avsluttende hjemmekampen.