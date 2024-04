Møre og Romsdal politidistrikt melder at de også søndag har mottatt flere henvendelser fra personer som forteller at de er blitt oppringt fra noen som utgir seg for å være fra politiet, og som videre ber om informasjon knytta til blant anna bankkonto, saldo, bank-id og personnummer.

– Dette er forsøk på bedrageri, skriver de.