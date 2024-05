Sakene gjeld gutar heilt ned i 14-årsalderen. Gutane har videochatta eller sendt bilete til det dei trur er ei jente på same alder, men som viser seg å vere svindlarar. Politiet opplever ein auke i talet på saker, opplyser Kripos i ei pressemelding.

– Vi ser at problemet er aukande. Politiet er kjent med hundrevis av forhold, men kan ikkje talfeste nøyaktig fordi det ikkje er ein einsarta måte å registrere meldingar på. Samtidig er dette eit typisk fenomen der mørketala er store, seier politioverbetjent Tuva Dahlheim ved seksjon for overgrep mot barn i Kripos.

Etter å ha sendt nakenbileta, blir gutane freista pressa for pengar. Ifølgje politiet er gjerningspersonane organiserte, pengekrava høgare og dei fornærma endå yngre enn før.

Stor belastning

Dahlheim seier det er ei stor belastning for offera som har vorte utsette for seksuell utpressing.

– Å bli lurt til å sende bilete og så pressa for pengar på kynisk vis, blir opplevd skamfullt og som ei stor belastning. For somme har det enda med sjølvmord. Derfor må vi prøve å ruste dei til å ta gode val i det digitale livet, slik at dei ikkje hamnar i slike situasjonar.

Flørt eller fake?

Politiet ber no unge gutar tenkje om det er ein flørt eller om det er fake før ein sender av garde nakenbilete.

Tiltaket skal gi råd til gutar, unge menn, føresette og vaksne som jobbar med barn og unge.

– For det første er det viktig at dei veit at dette kan skje med dei. Det kan gjere dei meir på vakt for å bli utsett for dette. I tillegg har vi råd til kva ein skal gjere viss ein blir utsett for seksuell utpressing. Og vaksne må vite om fenomenet og vere ein trygg person barna og dei unge mennene kan seie frå til for å få hjelp til å handtere dette, fortel Dahlheim.

(©NPK)