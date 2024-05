På grunn av eggmangel har norske dagligvarekjeder importert egg fra andre land, i stor grad fra Estland, Nederland og Sverige, melder Nationen.

Mattilsynet advarer forbrukere mot å spise disse eggene uten at de er varmebehandlet.

– Det betyr at man ikke bør spise bløtkokte egg, og ikke bruke slike egg i produkter som ikke skal varmebehandles, som for eksempel eggedosis eller majones. Man bør heller ikke smake på rå kakedeig eller røre med slike egg i, sier Randi Edvardsen, seniorrådgiver i Seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Ifølge tilsynet har egg fra land utenfor Norge og Norden høyere risiko for å inneholde salmonella. Derfor understreker de at det er viktig at folk sjekker hvor eggene du kjøper kommer fra.

Det skal være tydelig merket på pakken med landkode: NO, SE, FI eller DK.