I den forrige prognosen fra Nortura var underdekningen beregnet til om lag 2000 tonn.

Et gjennomsnittlig egg veier 63 gram, det betyr at underdekningen tilsvarer over 46 millioner egg, eller over 7,6 millioner eggkartonger som inneholder seks egg, skriver Nationen.

Den norske eggproduksjonen er ventet å falle med én prosent, samtidig som salget er ventet å øke med to prosent, ifølge Nortura.

– Hittil i år det importert om lag 1200 tonn skallegg. Det er altså rom for en økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg, skriver Nortura Totalmarked i sin nye prognoser for kjøtt- og eggmarkedet.

Landbruksdirektoratet reduserte tidligere i år tollsatsen for import av egg, men fra 14. mai er tollen fjernet fullstendig. Tollfriheten varer i første omgang fram til 24. juni, ifølge direktoratet.

Rema har allerede fylt sine hyller med danske egg.

Forklaringen på eggmangelen er høyere etterspørsel, både fra norske forbrukere og utlandet. Større sykdomsutbrudd i Europa har, sammen med svak kronekurs, gjort at flere aktører kjøper mer norske egg enn de har pleid å gjøre.