– Vi opplever for øyeblikket en teknisk feil som gjør at våre produkter og tjenester i nettbanken og mobilbanken er nede, skrev Nordea på sin Facebook-side like over klokken 12.

I 13-tiden opplyste Nordea til NTB at feilen var rettet.

Ifølge Aftonbladet var det også teknisk trøbbel for Nordea i Sverige, men de skrev i en oppdatering klokken 12.20 at disse problemene var løst.