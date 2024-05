Fleire rapportar, tilsyn og no seinast reportasjane i NRK Brennpunkt er bakgrunnen for strategien. For mange barn i institusjonsbarnevernet flyttar for mykje og får for dårleg helse, erkjenner barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Regjeringa vil sjå nærare på bruk av kommunale butiltak og vurdere tiltak som kan bidra til at fleire barn kan få hjelp av nærare familie og nettverk, heiter det i strategidokumentet som vart lagt fram av Toppe torsdag formiddag.

Institusjonane skal gi barna ro og tilpasse seg behova og ressursane deira, blir det understreka.

Rusproblem

Eit eige punkt handlar om at barn med rusproblem skal få ei trygg og heilskapleg behandling. NRKs dokumentar viser at mange unge kjem i kontakt med rusmiddel gjennom barnevernet, eller dei utviklar eit allereie etablert misbruk.

– Førebygging av rusmiddelbruk må inngå i grunnkompetansen til institusjonane, og dei må setjast betre i stand til å hjelpe barn som står i fare for å utvikle skadeleg rusmiddelbruk eller avhengnad, heiter det i strategien.

Tillit mellom barna og ei stabil gruppe tilsette blir sett på som svært viktig. Dei må jobbe saman for å finne årsaka til rusbruken.

– Lytt til ungdommen

Eit eige ungdomsutval vart utnemnt for å sikre reell medverknad i denne offentlege utgreiinga.

– Vi klarer ikkje å gi god hjelp utan å snakke med og forstå dei vi skal hjelpe, skriv Toppe i forordet.

Ungdomsutvalet har påpeika at institusjonar blir opplevde tryggare, hjelpa blir nyttigare og barna kjenner seg meir verdsette viss dei blir lytta til og blir samarbeidde med.

– Vi er også samde med ungdomsutvalet i at vi som samfunn må vektleggje ressursane til barn som bur på institusjon, og at dei skal oppleve føreseielegheit, normalitet og få vere i ro, skriv Toppe.

Skulereform

Berre eitt av ti barn som bur på institusjon, fullfører vidaregåande skule før dei fyller 21 år, ifølgje regjeringa. Mange kjem aldri inn i arbeidslivet.

Dette krev det ein større innsats for å snu, påpeikar kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– For at det skal bli mogleg for fleire å fullføre skulen skal regjeringa frå august innføre ei fullføringsreform i vidaregåande opplæring. Denne vil vere spesielt viktig for ungdom som treng lengre tid på å fullføre, og som har behov for tilpassingar undervegs, seier Nordtun.

Det er og skal vere høg terskel for fengsling av barn, understrekar dei fem departementa som står bak strategien. Barn som bryt lova, kan til dømes få ungdomsoppfølging, ungdomsstraff eller samfunnsstraff. Dei kan bu på barnevernsinstitusjon samtidig som dei gjennomfører ei slik straff.

– Forsvarleg tilbod manglar

For barn som er spesielt farlege for seg sjølve eller andre, kan det bli aktuelt med heilt nye tiltak.

– Ei lita gruppe barn som bur på barnevernsinstitusjon, utgjer ein alvorleg fare både for seg sjølv og for samfunnet. Barna treng ofte både omsorg og helsehjelp, samfunnet treng vern, og vi manglar eit forsvarleg tilbod som kan vareta behova på tvers av sektorane. Særleg er det behov for tiltak og klarheit i ansvar for barn under den kriminelle lågalderen (15 år) når formålet er samfunnsvern, heiter det.

SV er glad for at regjeringa gjer noko med det partiet kallar eit vanvitig problem – eit barnevern som ikkje greier å ta vare på barna dei har ansvar for.

– Eg håpar fagfolka lyttar til den klare forventninga som ligg i dette arbeidet og tek utgangspunkt i det barna treng, framfor behovet til systemet. Slik det er i dag, sviktar vi dei vi treng aller mest, seier Kathy Lie i SV om barnevernsstrategien.

Krev pengar

Både SV og Høgre krev at regjeringa legg pengar på bordet for å sikre at måla verkeleg blir nådde.

– Vi står parat til å støtte alle tiltak som sikrar at dette blir meir enn berre fine ord frå regjeringa og Kjersti Toppe, seier Lie til NTB.

Ho får støtte frå Høgres barnevernspolitiske talsperson Tage Pettersen. Han meiner det er store hol i systemet. Mellom anna gjeld det opplæring.

– Vi treng tydelegare grep som gjer at barn på institusjon, får tiltak og støtte som gjer at dei får eit meir heilskapleg opplæringsløp og ikkje mistar viktig skulegang, seier han.

Pettersen peikar samtidig på dei store kapasitetsproblema der sårbare barn ventar i kø på fosterheimar, akutthjelp og helsehjelp. Regjeringa må bruke både offentlege, ideelle og kommersielle krefter, meiner han.