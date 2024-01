Nødetatene fikk melding om skredet klokken 3.21.

– Bilføreren kom seg ut og er uskadd. Det er gått flere skred i området, sier operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt til NTB.

Mannen var alene i bilen da han ble tatt av raset, som flyttet litt på bilen.

– Skredet er ikke så stort, men veien er stengt, sier operasjonslederen.

Ifølge Vegtrafikksentralen skal det tas en ny vurdering av situasjonen på stedet klokken 9 søndag formiddag.

Oppdatering kl. 10.53: Statens vegvesen meldte at en geolog hadde kommet til stedet omtrent klokka ni søndag morgen. Like før klokka elleve skriver de at vegen er åpnet igjen.

– Vegen er klarert av geolog, skredet er ryddet og vegen er åpen for fri ferdsel, står det.