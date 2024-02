– Det må setjast ein endeleg stoppar for katt og mus-leiken med europeiske styresmakter, skriv Forbrukarrådet i ei pressemelding.

I klaga, som er oversend til ulike nasjonale datatilsyn, blir det mellom anna peika på korleis sosiale medium-giganten bryt med lovpålagde krav om rettferdig behandling, formålsavgrensing og dataminimering.

– Meta har fleire gonger prøvd å tåkeleggje korleis dei bryt med retten brukarane har til personvern, no sist med sin «si ja eller betal-modell». Det er på høg tid at europeiske styresmakter set ned foten for korleis selskapet opererer, seier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad.

Organisasjonane meiner at dette i praksis inneber å tvinge brukarar til å betale for eige personvern, då brukarar som ikkje har noko imot reklame, kan halde fram med å bruke dei sosiale media gratis.

(©NPK)