To av tre politiansatte svarer i en stor undersøkelse at de tar aktivt grep for å skjerme egen identitet. Det skriver Politiforum, som har gjort undersøkelsen. Om lag 3000 ansatte i politiet har svart.

Fordelt på de ulike distriktene, så svarer 62,5 prosent av de politiansatte i Møre og Romsdal at de tar aktivt grep for å skjerme egen identitet.

Størst andel har Oslo, med 72,2 prosent, mens den er lavest i Troms, der 58 prosent svarer ja på samme spørsmål.

Aktive grep kan være at de har skjult adresse og telefonnummer, ikke deler noen privat informasjon i sosiale media, eller ikke deltar i lokale diskusjonsfora.