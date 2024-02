Politiet har fullført etterforskningsfasen med å hente inn informasjon og jobber nå med å gå gjennom materialet de har fått inn.

Rundt 70 personer er avhørt i saken, herunder 20 belgiske soldater, opplyser etterforskningsleder Anders Skorpen-Trøen til NTB.

– Vi ser jo at det er flere personer på videomaterialet som det er grunnlag for å sikte. Vi får bistand fra lederen for den belgiske bataljonen med å identifisere. Tallet fra fire siktede kan øke, sier Skorpen-Trøen.

Fire belgiske soldater er siktet etter voldshendelsen ved et utested i Åndalsnes natt til søndag. Én lokal mann ble sendt til sykehus med skader. Den skadde mannen ble utskrevet fra sykehus mandag. I alt fire har foreløpig fått status som fornærmet i saken.