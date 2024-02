– A-50-flyet med kallenavn Bayan har fløyet sin siste tur, skriver luftforsvarets øverstkommanderende Mykola Olesjtsjuk på Telegram fredag.

Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Overvåkingsflyet har en besetning på 15 og en karakteristisk radarantenne med en diameter på 9 meter oppå flykroppen.

Også i midten av januar opplyste det ukrainske forsvaret at de hadde skutt ned et russisk Berijev A-50-fly samt et russisk Iljusjin Il-22 kommandofly over Azovhavet.

De to flytypene regnes for å ha svært viktige støttefunksjoner for den russiske krigføringen mot Ukraina.