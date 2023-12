Natt til mandag ble en 20-åring pågrepet og siktet for utpressing av en mann og frihetsberøvelse av sønnen til mannen som skal ha blitt utsatt for utpressing.

Videre er han siktet for ran av faren som skal ha vipset et beløp etter kidnappingen, samt grov kroppskrenkelse av en mann som skal ha blitt utsatt for vold. Til sist er han siktet for medvirkning til motarbeiding av rettsvesenet etter skadeverk i form av ruteknusing på boligen til faren.

Mannens forsvarer, Christian Wiig, sier til Adresseavisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene. Mannen er fengslet, men fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet fram til mandag 4. desember.

I tillegg er fire andre også pågrepet i saken. Alle, med unntak av en mann i 20-årene, er løslatt etter avhør. De løslatte er foreløpig siktet for medvirkning, ifølge politiadvokat Sigrid Mediås Rygvold i Trøndelag politidistrikt.

Mannen i 20-årene ble fredag fengslet i to uker i Trøndelag tingrett.

– Han er siktet for ran, frihetsberøvelse, grov kroppskrenkelse og motarbeidelse av rettsvesenet, sier Rygvold, som kaller saken «veldig alvorlig».

Mannen erkjenner ikke handlingene som er beskrevet i siktelsen.