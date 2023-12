Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det kjem fram i ei ny undersøking utført av Norstat på vegner av forsikringsselskapet Frende.

Dyrtida ser ut til å påverke folk i Viken minst. Der svarar 25 prosent at jula blir annleis grunna mindre pengar.

– Det er store forskjellar mellom dei innbyggjarane som er mest og minst påverka av at ting blir dyrare. Det er lurt å stramme inn viss du ikkje har råd i år. Lag gjerne eit budsjett som du held deg til og ikkje bruk over evne så du får ein dårleg start på neste år, seier Ole-Jørgen Kjenes i Frende Forsikring i ei pressemelding.

I same undersøking har nordmenn svart på kva som bekymrar mest når det gjeld privatøkonomien no. Mat- og råvareprisar kjem ut på ein klar førsteplass. Bekymring for renta og straumprisane kjem på dei neste plassane.

Innsparingane i fylka

Møre og Romsdal: 45 prosent

Innlandet: 39 prosent

Oslo: 33 prosent

Agder: 32 prosent

Vestland: 32 prosent

Vestfold og Telemark: 29 prosent

Rogaland: 28 prosent

Troms og Finnmark: 28 prosent

Trøndelag: 27 prosent

Nordland: 26 prosent

Viken: 25 prosent

