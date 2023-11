Politiet meldte tirsdag ettermiddag at de søkte etter en mann i 40-åra i Ålesund.

Ifølge politiet hadde mannen forulempa pasienter og ansatte på et fellesområdet ved Ålesund sjukehus.

– Vi er i området og søker etter mannen, som forlot sjukehuset før vi ankom. Personen har ikke behov for medisinsk assistanse. Det opprettes sak for ordensforstyrrelse, skreiv de i ei melding på X klokka 17.43.

– Vi blei varsla klokka 17. Mannen skal ha vært høylydt og ha skreket, med det til resultat at både betjeninga i en kiosk, men også pasienter som satt i fellesområdet, blei skremt, sa operasjonsleder Sindre Molnes til Sunnmørsposten.

Ved 20.30-tida opplyser politiet at de har vært i kontakt med mannen, og at han blir anmeldt for ordensforstyrrelse.