– Det henger sammen med de kalde gradene ute. Det skjer hvert år, og noroviruset vil ha en jevn bølge fram til våren. Det at vi er mer sammen, innendørs og tett på hverandre, skaper et perfekt utgangspunkt for virus- og bakterieinfeksjoner, sier Kaja Marienborg, bioingeniør og universitetslektor på bioingeniørutdanningen ved Oslo Met til NTB.

Noroviruset overføres hovedsakelig ved dråpesmitte i nærvær av noen som har kastet opp eller har diaré, eller når man er i kontakt med forurensede overflater. Smitten kommer oftest inn i systemet ditt via hendene, som deretter overfører den til ansikt og munn. Det skal ikke mange virus til før det sprer seg.

– Det absolutt viktigste du kan gjøre for å unngå å bli syk, er å ha god håndhygiene, sier Marienborg, som anbefaler folk å vaske hendene hyppig og grundig.

Slik vasker du

Blir du smittet av mage- og tarmviruset, blir du nesten garantert syk, med varierende grad av magesmerter, kvalme, oppkast og løs mage. Noen får også typiske influensalignende symptomer som leddverk og feber.

– Det er plagsomt og kan være fullstendig utmattende, Marienborg, som sier at de fleste vasker nok ikke hendene sine grundig nok.

– Bruk såpe og vann og vask hendene i minst 30 sekunder. Da blir du kvitt de aller fleste mikroorganismene du har på hendene. Husk også at spritbasert hånddesinfeksjon ikke har så god effekt mot norovirus.

Selv om vi skjerpet oss noe veldig under pandemien, begynner folk å bli mer slepphendte med hygienen nå.

– Men vi kan, når vi tar oss sammen. Vask hender etter toalettbesøk og før du skal spise. Ikke putt fingrene dine i munnen. Bruk neglebørste om du har lange negler, sier bioingeniøren.

Du har tid til å bli frisk

Er du først så uheldig å bli smittet, er det svært viktig at du tar tiden til hjelp. Symptomene varer vanligvis ikke mer enn 2–3 dager.

– Det er nesten aller viktigst at du holder deg hjemme til det er minst 48 timer siden du har spydd, sier Marienborg.

I en allerede stressende tid på året, med mye som skal være klart før jul, sosialt samvær og handleturer, kan det sitte langt inne for noen å holde seg hjemme når man er på bedringens vei.

– Vi har liksom et samfunn der vi ikke har tid til å være syke. Men husk at den selvpålagte karantenen har to formål: Det er noe man gjør for egen skyld, men også for å forebygge at andre blir smittet.

– Det passer kanskje ikke helt inn i hverdagen, men å gi kroppen tid til å bli frisk, er en liten pris å betale.

Hold det rent

Godt renhold hjemme er viktig både for forebygge at smitte kommer inn, og for å unngå at eventuell smitte sprer seg videre.

– Det er avgjørende at man får tørket opp og rengjort dersom det er soner i hjemmet hvor det har kommet oppkast eller avføring, sier hun, og minner om at noroviruset kan overleve i flere uker i romtemperatur.

– Vask derfor over alle flater som kan være forurenset, særlig toalett, benkeplater, vannkraner og dørhåndtak for å unngå smittespredning. Klær og sengetøy må vaskes på 60 grader slik at viruset drepes.

– Husk også å lukke dolokket før du trekker ned, så minimeres spredningen av viruspartikler