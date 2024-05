Biden: USA vil holde igjen våpenforsyninger om Israel invaderer Rafah

USAs president Joe Biden truer Israel med å stanse våpenforsyningene om de gjennomfører sin varslede fullskalainvasjon i Rafah. USA har allerede satt en bombeleveranse på vent, angivelig på grunn av bekymring for hvordan de ville bli brukt i tettbefolkede byområder som Rafah.

– Sivile har blitt drept på Gazastripen som konsekvens av de bombene og andre måter de går etter befolkningssentre, sier Biden om bombene som holdes igjen, i et intervju med CNN.

– Jeg har gjort det klart at om de går inn i Rafah – de har ikke gått inn i Rafah ennå – om de går inn i Rafah, så sender jeg ikke våpnene som er brukt historisk til å håndtere Rafah, til å håndtere byene – som håndterer det problemet, sier Biden i intervjuet.

Mike Johnson overlevde forsøk på å få ham felt som speaker

Republikaneren Marjorie Taylor Greene fremmet onsdag et forslag om å felle Mike Johnson som speaker i Representantenes hus. Innen få minutter var forslaget skrotet.

Ytre høyre-republikaneren Greene har lite støtte innad i sitt eget parti, og framtredende demokrater hadde på forhånd sagt at de ville beskytte republikaneren Johnson for å unngå en reprise av kaoset etter Kevin McCarthys avgang i oktober. Representanter fra begge partier sluttet seg sammen og stemte 359 mot 43 stemmer for å beholde Johnson.

Før avstemningen rettet Greene kritikk mot Johnson for å ha inngått kompromisser med Demokratene i flere saker, blant annet for å unngå en nedstengning av statsapparatet.

UNRWA: Ingen nødhjelp har kommet inn via israelsk grenseovergang som skal være åpnet

Det israelske forsvaret hevder å ha gjenåpnet grenseovergangen mellom Kerem Shalom og Gazastripen, men UNRWA sier at ingen nødhjelp har kommet inn.

Kerem Shalom-overgangen ble stengt i helgen etter et Hamas-angrep i nærheten der fire israelske soldater ble drept, men Israel varslet onsdag morgen at den var åpen igjen. Kommunikasjonsdirektør Juliette Touma i FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sa sent onsdag ettermiddag at det ikke hadde kommet noe ny nødhjelp til Gazastripen, og at organisasjonen er blitt tvunget til å rasjonere drivstoffet, som den importerer gjennom Rafah.

Sankthansbål i Ålesund brant halvannen måned for tidlig

Slinningsbålet i Ålesund sto i full fyr natt til torsdag. Det kjente sankthansbålet var bygget rundt seks meter høyt og brant ned 44 dager for tidlig. Nødetatene ble varslet om brannen på Slinningsholmen like etter klokken 2.

Det kjente bålet var bygget seks meter høyt med rundt 2000 paller, sier dugnadslederne Marius Sagen Major og Viktor Almås Sunde til Sunnmørsposten. De tror brannen skyldes et lite bål fra tidligere på kvelden som spredte seg, og de har ikke mistanke om at noen som har tent på. Politiet har opprettet undersøkelsessak.

Sør-Koreas president vil danne nytt departement for å få opp fødselsraten

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol vil opprette et nytt departement for å ta tak i landets lave fødselsrate. Fødselsraten, verdens laveste, gjør at landet på sikt står overfor en voldsom eldrebølge.

– Jeg ber nasjonalforsamlingen om samarbeid for å omorganisere regjeringen og etablere departementet, sa Yoon i en tale til nasjonen torsdag.

Sørkoreanske kvinner har aldri fått så få barn som i fjor, selv om landets myndigheter har brukt store summer på tiltak for å oppfordre kvinner til å få flere barn og opprettholde en stabil befolkning. Regjeringen har blant annet gitt subsidier, barnevakttjenester og støtte for assistert befruktning.

Bil kjørte inn i hus i Oslo

En bil med to menn braste inn i et hus på Nordstrand i Oslo natt til torsdag. De er brakt til sykehus, og en av dem er alvorlig skadd. Operasjonsleder Thomas Khan sa at beboerne i huset ikke ble skadd, men at de framstår «ganske sjokkerte».

På sin ferd mot huset traff de en annen bil, truffet en stolpe og kjørte gjennom et gjerde. Bilen hadde trolig høy fart. De to som var i bilen, er menn i 30- og 40-årene. Hendelsen skjedde litt før klokken 1.