– Utspillet om å åpne for regjeringssamarbeid med Venstre slo ned som en bombe. I fagbevegelsen var folk rasende, skriver tidligere nestleder Trons Giske i Arbeiderpartiet i sin nye bok «Verdt å slåss for».

Den avgåtte kronprinsen i «ørnen blant partiene» åpnet nylig for muligheten for at han kunne komme tilbake til rikspolitikken. I desember 2021 reiste han hjem til Trøndelag og kunngjorde at han skulle studere. Noe comeback på den rikspolitiske scenen var tilsynelatende ikke et alternativ for framtida.

I boka som ble sluppet onsdag, drøfter Giske hva han mener skal til for å «gjenreise troen på en bedre fremtid».

Forklaringen i fagbevegelsen

Bakteppet han tegner opp er Norges fall fra å være det beste landet å bo i til et land med økte forskjeller, usikkerhet rundt velferdstjenestene og at Ap som i år gjorde sitt svakeste valg på nesten 100 år.

Noe av forklaringen ligger tilsynelatende i den sviktende oppslutningen Ap har i fagbevegelsen.

– Mange oppfattet Venstre som enda mer fagforeningsfiendtlig enn Høyre. Den ellers så sindige og lojale LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen kunne ikke vært tydeligere: – Venstres arbeidslivspolitikk er helt uspiselig, siterer Giske fra en NTB-artikkel om reaksjonene på det kontroversielle utspillet i VG sommeren 2017.

– Skaden var skjedd

Han hevder at språkbruken innad var enda hardere og at de sterke reaksjonene holdt på å punktere den faglige valgkampen før den i det hele tatt var i gang.

Det var til slutt Venstre selv om lukket døra for samarbeid med en rødgrønn regjering med bakgrunn i at partiet nå definerer seg som et borgerlig parti. Tidlig i 2018 kunngjorde Trine Skei Grande at hun tar partiet inn i Erna Solbergs regjering.

– Skaden var skjedd. Invitasjonen til Venstre svekket oppslutningen i fagbevegelsen og gjorde det uklart hva målet med regjeringsskiftet egentlig var, skriver Giske.

2023-valget ingen overraskelse

Hvis Arbeiderpartiets oppslutning faller i samme tempo i valgene før årets kommune- og fylkestingsvalg, må neste valgvake holdes i Nidarosdomen, innleder Giske avsnittene om Aps dårligste valg på 99 år.

– Resultatet burde ikke ha kommet som en overraskelse på noen. Vi hadde hørt stemmene så lenge, og stadig oftere, skriver han.

Velgerne har ikke forlatt Arbeiderpartiet fordi de ikke lenger er sosialdemokrater, de gjort det fordi de ikke lenger er sikre på at «vi er sosialdemokrater», ifølge Giske.

– I mange tiår var fortellingen om sosialdemokratiet i Norge at vi tok vare på alle, passet på at folk hadde jobb og en trygg økonomi, og bygde det landet vi er stolte av. Valgnatten viste at det ikke lenger er den fortellingen folk deler om oss, skriver Giske.