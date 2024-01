Beckenbauer har vært syk i lengre tid. Han ble 78 år gammel.

«Det er med dyp sorg vi kunngjør at min mann og vår far, Franz Beckenbauer, døde sovnet stille inn søndag, omgitt av familien,» heter det i en uttalelse fra familien.

«Vi ber om at vi får sørge i fred og blir spart for spørsmål», lyder den videre.

Beckenbauer ble verdensmester både som spiller i 1974 og trener i 1990. Den bragden har bare han, brasilianske Mário Zagallo og Frankrikes Didier Deschamps klart.

Under Beckenbauers ledelse tapte også Vest-Tyskland VM-finalen mot Argentina i 1986.

Som spiller var tyskeren svært elegant, og han nådde sin topp som midtstopper etter å ha startet karrieren på midtbanen. Beckenbauer er pekt på som den spilleren som først rendyrket rollen som libero.

Han hadde også åpenbare lederegenskaper allerede fra ung alder. Som følge av det fikk han ganske tidlig kallenavnet «Der Kaiser».

«Franz Beckenbauer var mitt aller største idol da jeg vokste opp. Vil gå så langt som til å si at halve ungdomstiden min gikk med for å forsøke å spille fotball som Keiseren. En av de aller, aller største er borte. Hvil i fred», skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X.

Sviktende helse

Beckenbauer spilte i tre VM-sluttspill og to EM-turneringer i løpet av en landslagskarriere som strakte seg over 103 kamper. Han ble i 2002 tatt ut på Fifas «drømmelag» for alle VM-turneringene som da var gjennomført.

På klubbnivå fikk han 427 kamper for Bayern München, før han spilte videre i New York Cosmos (to perioder) og Hamburger SV. I HSV var han meget sentral da klubben sikret seg et tysk ligagull. Beckenbauers siste kamp kom i 1983 for Cosmos.

Beckenbauer ble født i et krigsherjet München bare noen dager etter kapitulasjonen 2. september 1945. Den satte strek for 2. verdenskrig.

Han hadde sviktende helse i flere år før han døde. Han var blant annet gjennom tre hjerteoperasjoner.

Så sent som i romjulen uttalte broren Water seg om helsetilstanden til fotballikonet.

– Hvis jeg hadde sagt at han har det bra, så ville jeg lyve, og jeg liker ikke å lyve. Han har det ikke bra. Det går konstant opp og ned, sa han i en fersk dokumentar som etter planen skal sendes på tysk TV denne måneden.

Tilbaketrukket liv

Beckenbauer har ikke selv medvirket til den aktuelle dokumentaren der det settes søkelys på både fotballikonets karriere samt mindre hyggelige påstander som har fremkommet de siste årene.

78 år gamle Beckenbauer er anklaget for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe Tyskland med å kjøpe Fifa-stemmer i forkant av tildelingen av arrangøransvaret for fotball-VM i 2006. Påstandene er ikke dokumentert.

Beckenbauer har de siste årene trukket seg tilbake fra offentligheten og har hatt bosted i Østerrike.

Fotballikonets bortgang ble mottatt med sorg i fotballmiljøet mandag.

«Der Kaiser var en ekstraordinær spiller, vellykket trener og populær ekspert som formet tysk fotball som ingen andre», skriver Det europeiske fotballforbundet.

Borussia Dortmund skriver at klubben «sørger over tapet av en stor tysk fotballspiller».

«Hvil i fred, Franz Beckenbauer. Der Kaiser vil for alltid bli husket. Våre tanker går til hans familie og alle pårørende», heter det videre i meldingen.