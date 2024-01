– Det har vært et år med store kontraster her i Norge. Men i snitt har det vært et ganske normalt år, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe, som fredag presenterte en oversikt over væråret i Norge i 2023.

Han fortalte at snittemperaturen endte på 0,1 grader under normalen.

Meteorologisk institutt definerer «normalen» som gjennomsnittsverdien mellom 1991 og til 2020.

Ser man helt tilbake til 1900, har temperaturen i Norge steget med cirka 1,3 grader, ifølge statsmeteorologen.

Husker du dette?

Walløe gikk gjennom vær-året som har gått, og han minnet om hvordan det har svingt. Her er noen av punktene han trakk fram:

* Januar og februar: Året startet kaldt, men ble etter hvert mildt og vått. Februar var den åttende varmeste måneden om man ser på alle februarmåneder tilbake til 1900.

* I mars ble det betydelig kjøligere enn normalt: -2,9 grader under normalen.

* På påskeaften 8. april hadde man snø over nesten hele landet.

* April og mai var preget av nedbørskontraster. April var veldig våt på Østlandet og uvanlig tørr i Nordland. Men mai var stikk motsatt: Uvanlig tørt på Østlandet og uvanlig vått i Nordland.

* Vinterlig sommer i nord: Tromsø var en snødekket by 1. juni og opplevde den kaldeste juninatten på over 40 år.

* Oslo var Nordens varmeste by i juni. Snittemperatur for hele juni var på 19 grader i hovedstaden og 25 grader i snitt på dagtid. 2,6 grader over normalen nasjonalt i juni.

* Det snudde brutalt i juli. Varmt i nord, kjølig i sør. 12. juli var Slettnes fyr i Finnmark varmest i hele landet, med 28,8 grader.

* August ble enda varmere nordpå. Det ble ekstremt varmt i hele Troms, Finnmark og nordlige Nordland. Ganske mange varmerekorder ble slått.

* Ekstremværet Hans, 7.–10. august.

* Høsten var svært kontrastfull. Varm september over hele landet. Kald oktober over hele landet. Og så kom november som var veldig mye kaldere enn normalt over hele landet.

* Kulden fortsatte inn i desember. Starten av desember var kaldeste noensinne på Værnes. Uvær på Vestlandet i midten av måneden.

Naturskader: – Et dramatisk år

I snitt lå nedbøren i 2023 5 prosent over normalen. Nedbøren har økt med 20 prosent fra 1900.

Hege Hisdal, direktør i Hydrologisk avdeling i NVE, sier at 2023 var et veldig omfattende naturskadeår.

– Det er det dyreste året med tanke på naturskade. Og Hans er den dyreste enkelthendelsen vi har opplevd noensinne. Et dramatisk år med tanke på naturskade, sier hun.

Ekstreme hendelser

Meteorologisk institutt oppsummerer 2023 som et rekordår, både nasjonalt og globalt.

– Fjoråret har vært preget av ekstreme hendelser globalt og nasjonalt. Globalt har vi sett flere omfattende flommer, tørke og ikke minst enorme skogbranner, sier direktør Roar Skålin i Meteorologisk institutt.

Han trekker blant annet fram annet ekstremværet Hans som førte til voldsomme oversvømmelser i Sør-Norge i august.

– Her i landet merker vi særlig klimaendringene gjennom endringer i nedbørsmønsteret. Det blir mer nedbør, og nedbøren blir mer intens. Dermed blir det også flere alvorlige hendelser forårsaket av vann på avveie, sier Skålin.

Klimaministeren: Vi vil se mer ekstremvær

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at tallene viser at det er viktig å øke innsatsen for klimatilpasning.

– Unormalt er, krevende nok, den nye normalen, sier han.

– Vi vil se mer og mer ekstremvær de neste 25 årene. På grunn av historiske utslipp er klimaendringene de neste 20 årene i stor grad gitt, sier Eriksen.