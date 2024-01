NRK publiserte i helgen en sak med tittelen « Norge i rødt, hvitt og grått » . Ved hjelp av kunstig intelligens har journalistene kartlagt og analysert over 40.000 satellittbilder av Norge og funnet ut hvor det er gjort reelle inngrep i naturen.

– NRK-saken er lest av nesten en million mennesker og har vekket stort engasjement, sier styreleder Per Hanasand i Den Norske Turistforening i en pressemelding.

Folkevalgte nasjonalt og lokalt må våge å ta valg som kan redde naturen, mener Turistforeningen, og kommer med fem forslag til norske politikere:

* Alle kommuner må gå gjennom planene for hvordan ulike arealer skal brukes og ta ut alle områder som man med ny kunnskap mener bør forbli uberørt.

* Alle kommuner må kartlegge sine grå arealer, som for eksempel gamle industriområder og grustak. Disse kan enten benyttes til ny utbygging eller være egnet til å restaurere og bli til natur igjen.

* Det må komme nasjonale absolutte grenser for naturinngrep, og naturen må få bedre rettsvern.

* Et prinsipp om arealnøytralitet må innføres i alle kommuner. Det vil innebære at dersom kommunen tillater inngrep i et område, må et annet område som i dag er ødelagt, restaureres tilbake til natur.

* Alle muligheter for å løse energikrisen uten for omfattende naturinngrep må tas i bruk.