– Det er galskap rundt oss, utbrøt Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Manchester United lå under 2-3 i ekstraomgangene etter scoring av Harvey Elliott. Marcus Rashford utlignet før innbytteren Diallo ble den store helten.

Angriperen ble sendt i dusjen like etter scoringen da han fikk sitt andre gule kort for å dra av seg trøya.

– Vi har sett en kamp det kommer til å bli snakket om i femti år. Det er en kamp som hadde absolutt alt, sa Tjærnås.

Dramatikk

I siste sekund i ordinær tid på stillingen 2-2 ble Rashford spilt alene med keeper etter en flott pasning av Christian Eriksen. Først leverte England-spissen et lekkert touch, men avslutningen gikk til side for mål.

– Folk tror jo ikke det de ser. I hvert fall ikke han, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– For et vanvittig drama på overtid. Denne scorer han på åtte-ni av ti ganger, sa Tjærnås.

Antony-mål

Den utskjelte United-angriperen Antony sørget for 2-2 tre minutter før full tid. Vingen har fortsatt til gode å score for de rødkledde i Premier League denne sesongen, men ga United en redningsline her.

Alexis Mac Allister og Mohamed Salah brukte tre minutter på å vende til 2-1-ledelse like før pause. Scott McTominay scoret kampens første mål etter ni minutter, og derfra og ut utviklet kampen seg til å bli ikonisk.