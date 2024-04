– Engangsgriller har vist seg å være oppstarten til mange branner. Dette fordi engangsgrillene ofte brukes i områder som ikke er tilrettelagt for ild og fordi grillene gjensettes på ikke egnede områder, skriver MDG-politikerne Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg i forslaget som de onsdag la fram for Stortinget.

De skriver at det er grunn til å tro at klimaendringene vil føre til flere perioder med tørke og derfor økt risiko for lyng-, gress- og skogbranner i årene fremover.

– Engangsgrillene har også vist seg å være et stort forsøplingsproblem. Grillene tar lang tid å avkjøle og er vanskelig å frakte med seg etter bruk. Det er derfor et stort problem knyttet til at de blir gjensatt i naturen og også at avfallspunkter blir fylt opp med engangsgriller, påpeker MDG-representantene.

De ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med regelendringer som forbyr engangsgrillene.

Dersom et flertall i Stortinget skulle støtte forslaget, må regjeringen gjøre som Stortinget sier. Saken vil trolig kunne bli behandlet før sommeren, siden den ble levert onsdag, som er siste frist for dette.

– Med flere forventede tørkesomre er det viktig at staten tar ansvaret og forbyr bruk av engangsgrill som et preventivt virkemiddel for å unngå brann, skriver Hansson og Berg.