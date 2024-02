Kredinor har en økning på 33 prosent i antall inkassosaker sammenlignet med 2022, mens Intrum har en økning på hele 36 prosent, melder P4.

– Generelt så ser vi jo at husholdningene nå sliter mer enn de har gjort noen gang, sier analysesjef Christoffer Steen-Hansen i Kredinor.

Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum tror at inkassosakene bare vil vokse i år og påpeker at fjorårets rentehevinger for alvor begynner å treffe folk.

– Det var jo en tiltakende vekst gjennom hele 2023, og den trenden ser vi fortsatt i januar i år, sier Trasti til nettavisen.