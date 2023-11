Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NRK.

De første svenske statsborgerne fikk mandag forlate Gazastripen gjennom Rafah-overgangen til Egypt, et antall på 62 personer. Ytterligere 101 kan få reise tirsdag, ifølge svensk UD. Noen få dansker har også sluppet ut, ifølge dansk UD.

Det er ingen grunn til å tro at Norges kritikk av Israel er årsaken til at norske borgere ikke ennå har sluppet ut av Gaza, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Jeg ser at det blir spekulert i det. Vi har ingen opplysninger som tyder på det. Snarere tvert imot har alle sagt at det ikke er noen forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet, sa Barth Eide Dagsrevyen i NRK mandag.

Han forsikret om at Norge jobber knallhardt for å få norske borgere ut av Gaza.

Søndag opplyste norsk UD at de hadde mottatt informasjon om at en norsk statsborger var drept på Gazastripen. Barth Eide sa mandag at han mottok budskapet med stor sorg.

– Det er dette vi har fryktet. Mine tanker går til familien, sa han.