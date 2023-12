Dermed er «sofa» dytta ned på andreplass. Rolex, som er ei luksusvare, kryp også nedover på lista for kvart år, skriv selskapet i ei pressemelding.

«Gis bort» er søkt på 1,8 millionar gonger i år, medan «sofa» er søkt på 1,5 millionar gonger dette året. Til samanlikning var det i 2022 lågare talet på søk med 1,2 millionar søk på «gis bort» og 1,3 millionar søk på sofa, seier Kathrine Opshaug Bakke, bruktekspert og leiar i Finn Torget.

– Det er naturleg å tru at interessa for både å handle brukt, men også leite etter ting som blir gitt bort, har med auka levekostnader å gjere. Funna i undersøkinga rundt haldning til brukte julegåver i år viste også at folk flest er positive til å både gi og få brukte julegåver, seier Bakke.

Dette er topp 10-lista

1. Gis bort

2. Sofa

3. Hagemøbler

4. Sykkel

5. Kommode

6. Matbord

7. Hund

8. Rolex

9. Iphone

10. Lenestol

