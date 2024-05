Akkurat no er sjøtemperaturen i havet uvanleg høg for denne årstida. I Bergen ville vanlegvis temperaturen halde seg under 10 grader i havoverflata, medan den no er opp mot 3–4 gradar høgare enn normalt. Temperaturen i havoverflata er derfor ekstrem for mai, og vi har det som blir kalla ei marin hetebølgje, skriv Bjerknessenteret for klimaforsking i ei pressemelding.

Området som opplever ei marin hetebølgje, dekkjer store delar av Nordsjøen. Sjølv om temperaturen i havoverflata er høgast utanfor kysten sør for Oslo, så opplever havområda utanfor heile Sør-Noreg store avvik frå normalen.

– På Bjerknessenteret jobbar vi med å prøve å varsle når slike marine hetebølgjer hender. Hetebølgjene varer i fleire dagar og kan vare opp mot fleire månader. Dette kan gi uheldige konsekvensar for livet i havet, skriv dei.

