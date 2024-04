– Dette betyr avgjørende støtte til USAs partnere slik at de kan forsvare seg mot trusler som kan rokke ved deres suverenitet, sa Biden.

Den amerikanske presidenten sa at USA vil starte forsendelser av militært utstyr ganske umiddelbart. Dette ble raskt bekreftet av forsvarsdepartementet, som opplyste at luftforsvar og ammunisjon allerede er på vei.

Undertegningen betyr at en flere måneder lang tautrekking med republikanerne er over. Vedtaket har en ramme på 95 milliarder dollar til Ukraina, Israel og Taiwan. Ukraina får den langt største delen av potten, hele 61 milliarder dollar.

Er i gang

– Vi leverer når det kreves av oss. Vi fant sammen, og vi fikk det gjort. Nå er det viktig å få opp farten, og vi er allerede i gang, sa Biden. Han la til at vedtaket gjør USA og verden til et tryggere sted og at det viderefører amerikansk lederskap.

Pentagon opplyste etter kun kort tid at første forsendelsen vil omfatte utstyr for en milliard dollar. Det er snakk om luftforsvarsbatterier, artilleriammunisjon, flere titalls Himars-rakettutskytere og flere hundre tusen runder med ammunisjon.

Stridsvogner

Pakken omfatter også flere tusen pansrede kjøretøyer, blant dem 31 stridsvogner av typen Abrams, 45 T-72B stridsvogner og over 200 stormpanservogner av typen Bradley.

Det er fortsatt uklart om nye leveranser kan sette ukrainerne i stand til å ta tilbake det de har tapt i løpet av de siste månedene, men vedtaket blir utvilsomt sett på som en vitamininnsprøytning for de hardt pressede styrkene på slagmarken.

USA er Ukrainas viktigste militære støttespiller, men Kongressen har ikke klart å samle seg om en hjelpepakke av noe omfang på nesten halvannet år.

Valgkamp

Finansieringen av krigen i Ukraina er blitt et overordnet tema i den hjemlige valgkampen, og med tidligere president Donald Trump som uforutsigbar mentor for mange representanter i det republikanske partiet har prosessen vært helt fastlåst.

Lederen i Representantenes hus, Mike Johnson, koblet Ukraina til migrantstrømmen i det sørlige USA og krevde på oppfordring fra Trump at Biden-administrasjonen skulle handle.

Etter påske endret bildet seg, og Johnson delte forslaget i fire pakker og la dem fram for votering, til sterkt motstand fra de mest ekstreme på høyrefløyen.