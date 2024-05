Det kommer fram i en undersøkelse InFact har gjort for ABC Nyheter.

Av de 1382 personene som deltok i undersøkelsen, svarte 28,7 prosent at de støtter valget til prinsessen og Verrett. 33,7 prosent at de er «usikker».

– I dag setter vi en strek. Vi vet at deler av pressen vil intensivere løgnene om oss, idet bryllupet vårt kommer nærmere. Mens vi forbereder vår store dag, er vi dedikert til å ta vare på hverandre, skrev prinsessen på Instagram for snart to uker siden.

I august skal prinsessen og Durek Verrett gifte seg i Geiranger.

Mest støtte får det kommende brudeparet i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, der fire av ti støtter presseboikotten. Det er de over 65 år som er mest imot parets valg. Her svarer 45 prosent at boikotten er upassende så lenge hun bruker prinsessetittelen.