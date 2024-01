Andelen er dobla sidan 2010, då talet var rundt 7 prosent, skriv Aftenposten. Det kjem fram i levekårsundersøkinga om arbeidsmiljø frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Frp-leiar Sylvi Listhaug, som sjølv er utdanna adjunkt, seier til Aftenposten at styresmakta til lærarane i klasserommet må gjenreisast. Saman med partikollega Himanshu Gulati vil ho endre den berømte 9A-paragrafen. Tanken bak han er god, meiner dei, men dei fortel at dei kvar veke blir kontakta av fortvilte lærarar.

– Dei er redde for å bli skulda for å krenkje elevar. Eller å bli kalla rasist, seier Gulati.

Partiet vil også senke terskelen for å flytte elevar til ein annan skule og opprette eigne skuletilbod for elevar med problematisk åtferd. Dei skuletilsette skal også få rett til informasjon om elevar med valdshistorikk.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kallar auken ei «uakseptabel utvikling». Ho fortel at regjeringa skal leggje fram eit lovforslag som skal gjere handlingsrommet til lærarane tydeleg. Forslaget er venta til våren.

– Det har mangla eit tydeleg regelverk for at tilsette i skulen kan gripe inn for å stoppe og hindre vald. Det får vi no på plass.

(©NPK)