Arouri var en av grunnleggerne av Qassam-brigadene, som er Hamas' militære fløy, og han ledet Hamas' tilstedeværelse på den okkuperte Vestbredden.

I tillegg til Arouri ble ytterligere to høytstående ledere av Qassam-brigadene drept i angrepet, som Hamas anklager Israel for å stå bak. Disse skal være Samir Findi Abu Amer og Azzam Al-Aqraa Abu Ammar.

Hamas-leder Ismail Haniyeh sier i en uttalelse at Hamas sørger over tapet av de tre drepte.

– Drapet på Arouri er en terrorhandling, et brudd på Libanons suverenitet og en utvidelse av israelsk fiendtlighet mot palestinere, sier han.

– Kirurgisk angrep på Hamas

Ifølge libanesiske sikkerhetskilder ble Arouri drept av en israelsk drone. Det israelske militæret har så langt ikke kommentert angrepet og sier til Reuters at de «ikke svarer på rapporter fra utenlandske medier».

Mark Regev, rådgiver for Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel ikke har tatt på seg ansvaret for angrepet, men understreker at «uansett hvem som gjorde det, ikke angrep den libanesiske staten».

– Den som gjorde dette, utførte et kirurgisk angrep mot Hamas-ledelsen, sier Regev til NBC.

Islamsk jihad lover hevn

Drapet på Arouri har vakt sterke reaksjoner. Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh kaller drapet «en forbrytelse begått av kjente kriminelle» og advarer om «risikoen og konsekvensene som kan følge».

Gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) har lovet hevn.

– Denne forbrytelsen vil ikke gå ustraffet hen, og motstanden vil fortsette til okkupasjonen er fjernet, sier gruppen.

Iran sier at drapet vil ytterligere styrke kampen mot Israel, som de mener står bak angrepet, mens den iranskstøttede houthi-bevegelsen i Jemen har uttrykt sin medfølelse med ofrene.

I Ramallah på den okkuperte Vestbredden demonstrerte hundrevis i gatene tirsdag kveld og oppfordrer til hevn.

Libanon fordømmer angrepet

Libanons statsminister Najib Mikati fordømmer angrepet. Han kaller det «en ny israelsk forbrytelse» og et «forsøk på å trekke Libanon inn i krig».

Dronen traff en boligblokk i den sørlige Beirut-forstaden Dahiyeh, et område Hizbollah-bevegelsen står sterkt i.

Ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA ble til sammen seks personer drept i angrepet. Det skal også være flere skadde.