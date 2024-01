– Det er absolutt fare for glatte veier i morgentimene, sier trafikkoperatør Christian Strømmen ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Strømmen sier at saltbilene har vært ute i natt og at det vil hjelpe på, men at utfordringen kan bli den samme som lørdag: Regn som vasker vekk eller tynner ut saltet, slik at det fryser på igjen på veien.

Strømmen oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene.