– Vi må få ein skikkeleg debatt om antisemittisme i dette landet. Det er skremmande at norske jødar i dag blir hetsa, og at dei som vil stå i solidaritet med jødiske valdsoffer blir angripne, seier Listhaug til Vårt Land.

Auka jødehat er ei følgje av at norske jødar blir ansvarleggjorde for Israels krigføring, meiner ho.

– Det er openbert at antisemittismen lever i beste velgåande, det ser ein ikkje minst i sosiale medium. Det ein les der gjer meg kvalm. Eg får assosiasjonar til ting som har skjedd før i historia, seier Listhaug.

– Diskusjonen om sionisme er forstemmande. Kva andre land enn Israel blir det stilt spørsmål rundt sjølve eksistensen til? At ein ønskjer ein trygg plass for det jødiske folket har vorte eit grunnlag for å utdefinere dei. Eg forstår ikkje at ikkje fleire reagerer, seier Listhaug.

Raudt er det einaste partiet på Stortinget som ikkje skreiv under på Det mosaiske trossamfunds (DMT) opprop mot antisemittisme før jul.

Raudts nestleiar Tobias Drevland Lund stiller seg uforståande til Listhaugs påstandar og seier at Raudt har stilt fleire forslag for å få bukt med antisemittisme.

På spørsmål om kvifor Raudt ikkje skreiv under på oppropet, svarer han at det inneheldt enkelte formuleringar som kunne tolkast til å vere i strid med Raudts syn.

(©NPK)