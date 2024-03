Én skadd etter «eksplosjonsartet» brann i Jessheim

Én person er skadd etter en brann i en enebolig i et boligområde på Jessheim. Operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt karakteriserer brannen som «eksplosjonsartet».

– Vi fikk melding om at det var full overtenning i en enebolig. Det ble meldt om at det skal ha vært en eksplosjonsartet brann, sier han.

Hva slags eksplosjon det er snakk om, er fortsatt uklart. Én person er evakuert fra boligen, og vedkommende antas å være den eneste som var inne i huset

FN evakuerer og sender nødhjelp til Haiti

FN vil opprette en såkalt luftbru for å få mer nødhjelp inn i kriserammede Haiti fra nabolandet Den dominikanske republikk, opplyser FNs Haiti-kontor.

– FN i Haiti etablerer en luftbru mellom Haiti og Den dominikanske republikk for å sikre sømløs innførsel av hjelp, og for å tilrettelegge for forflytning av personell, skriver FNs Haiti-kontor på X.

Kontoret skriver videre at det venter at annet krisehåndteringspersonell vil ankomme landet.

Ukrainas forsvarssjef: Vanskelig situasjon på slagmarken

Situasjonen på slagmarken er vanskelig, og russiske styrker kan være rede for å gjøre angrep dypt inn i de ukrainske forsvarslinjene i Donetsk, sier Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj.

Syrskyj skriver på Telegram at han har besøkt to brigader «der situasjonen blir gradvis mer komplisert, og det er fare for at fiendtlige enheter kan avansere dypt inn i våre kampformasjoner». Ukraina mangler både personell og ammunisjon.

– Generelt er den operative situasjonen på østfronten stadig vanskelig, skriver Syrskyj. Han legger til at Russland fortsetter å gjennomføre offensive aksjoner flere steder i Donetsk-regionen.

Bulgarias patriark Neofit er død

Patriark Neofit, lederen av den bulgarske ortodokse kirke, er død, opplyser kirken. Han ble 78 år gammel.

Neofit døde av svikt i flere organer på sykehus i hovedstaden Sofia etter lang tids sykdom, opplyser biskopen Gerasim. Han hadde fått behandling på sykehuset siden slutten av november.

Neofit ble utpekt som leder av den bulgarske ortodokse kirke i februar 2013, og han var også biskop i Sofia. Et kirkeråd skal velge hans etterfølger innen fire måneder. Foreløpig er det ingen klare favoritter.

Tre drapssiktet etter trefellingsulykke i Danmark

Tre personer er siktet for drap etter at en 55 år gammel mann døde da et tre veltet ned på bilen hans i Sorø i Sydsjælland i Danmark.

Treet ble felt like før midnatt natt til onsdag. Politiet mener at det ble felt med vilje, og de tre siktes derfor for drap. Politiet vet ikke om det er noen relasjon mellom den drepte og de tre siktede, men det arbeider ut fra en teori om at dødsfallet var tilfeldig.

– Han har helt sikkert vært på feil sted på feil tidspunkt. Det hadde tragiske konsekvenser. Når vi velger å sikte for drap, velger vi å si at det er en bevisst handling, sier politiinspektør Kim Kliver til dansk TV 2.