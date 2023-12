Noreg har i lang tid hatt problem med at turistar blir frakta rundt i heile landet av utanlandske sjåførar og bussar til ein rimeleg penge, noko som truar den norske turbilnæringa. Illustrasjonsbilete. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

1. januar blir det gjort endringar i fleire lover og reglar her til lands. Her er ei lita oversikt over endringar det kan vere verd å merke seg:

Moms på all netthandel frå utlandet

Frå 1. januar må du betale meirverdiavgift og eventuell toll på kjøp under 350 kroner frå utanlandske nettbutikkar. Det gjeld også viss du har kjøpt ei vare i 2023, men får den levert først i 2024. I dag kan du bestille moms- og tollfritt frå utlandet viss prisen er under 350 kroner.

For å sleppe momsen og eventuell toll, bør du sjekke om nettbutikken du handlar hos er VOEC-registrert. Handlar du frå ein VOEC-registrert nettbutikk får du sjå totalprisen, og betaler alle avgifter når du handlar.

Strengare reglar for utanlandske turbussar i Noreg

Noreg har i lang tid hatt problem med at turistar blir frakta rundt i heile landet av utanlandske sjåførar og bussar til ein rimeleg penge, noko som truar den norske turbilnæringa.

Frå nyttår vil det berre vere lov for utanlandske bussar å kjære med passasjerar på norske vegar maksimalt 20 dagar samanhengande, og maksimalt 30 dagar i året. Målet med endringa er å få bukt med sosial dumping i transportsektoren.

Meir til vanskelegstilte

I dag fell barnetillegget til arbeidsavklaringspengar, uføretrygd og kvalifiseringsstøtte bort viss barnet har inntekt som går over grunnbeløpet på i underkant av 120.000 kroner. Desse reglane blir oppheva frå 1. januar, slik at du som forsørgjer får barnetillegg uavhengig av kva som ditt barns inntekt.

Satsane for barnetillegg til arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsstøtte blir auka til 36 kroner per barn per dag.

Høgare terskelverdi for berekning av straumstøtte

Sidan desember 2021 har regjeringa hatt ei straumstøtteordning som skal hjelpe deg med å handtere dei ekstraordinære straumprisane. I haust har straumstøtta vore basert på ein gjennomsnittleg marknadspris time for time, i det lokale prisområdet som hushaldet ditt tilhøyrer. Frå 1. januar aukar terskelverdien for berekning av straumstøtte frå 70 til 73 øre per kWh eksklusive meirverdiavgift.

Dette gjer at det er når prisen i enkelttimar går over 73 per kWh eksklusive meirverdiavgift, og ikkje 70 kWh eksklusive meirverdiavgift, at straumstøtta vil dekkje 90 prosent av prisen over dette nivået.

Fleire arbeidsplassar må ha verneombod og arbeidsmiljøutval

Etter nyttår må omkring 35000 bedrifter innføre verneombod, som har ansvar for mellom anna å vareta deg som arbeidstakars interesser i miljøsaker. Endringar i arbeidsmiljølova inneber at alle verksemder med fem eller fleire tilsette må ha verneombod. Hovudregelen er at alle arbeidsplassar skal ha verneombod.

I tillegg må verksemder med meir enn 30 eller fleire tilsette ha arbeidsmiljøutval. I dag er denne terskelen 50 tilsette. Utvalet skal jobbe for eit betre arbeidsmiljø i verksemda.

Reduserte avgifter på trafikkforsikringar og drivstoff

Frå 1. januar blir redusert trafikkforsikringsavgifta med 1,10 kroner per døgn for alle køyretøy utanom elbilar. Vegbruksavgifta på bensin og mineralolje blir redusert med høvesvis 0,26 og 0,32 kroner per liter etter prisjustering etter nyttår.

Konverteringsterapi blir forbode

Endringar i straffelova inneber at det frå 1. januar er straffbart å utføre og marknadsføre konverteringsterapi. Forbodet gjeld også når handlinga blir gjennomført utanfor Noreg av ein norsk statsborgar, av ein person med bustad i Noreg, eller på vegner av eit føretak registrert i Noreg. Forbodet vil særleg gi vern til LHBT+-personar.

Barnet skal medverke meir i barnevernet

Ei ny forskrift, som trer i kraft over nyttår, inneheld utdjupande reglar mellom anna med hensikta å styrkje medverknaden til barnet i barnevernssaker. Denne gjer tydeleg retten barnet har til medverknad i alle fasar av ei barnevernssak, og ansvaret til barnevernet for å leggje til rette for at barnet får medverke.

Barnet har også høve til å ha med seg ein tillitsperson i møte med barnevernet, som barnet som hovudregel sjølv vel. Foreldre treng ikkje å samtykkje til val av tillitsperson.

Obligatorisk fastpris på nye bøker

1. januar trer ei ny boklov inn. Formålet med den nye boklova er å leggje til rette for at det blir skapt ein brei og mangfaldig litteratur av god kvalitet, og at litteraturen er tilgjengeleg for alle i Noreg.

Lova inneber mellom anna obligatorisk fastpris på bøker. Det vil seie at utgivaren av boka skal setje ein fastpris for sal til deg som forbrukar. Fastprisen gjeld for utgivarar og forhandlarar i tolv månader.

Auka barnetrygd

Satsen for ordinær barnetrygd for barn mellom 6 år til og med månaden før fylte 18 år, aukar frå nyttår. Har du barn i denne aldersgruppa, får du meir utbetalt i barnetrygd kvar månad. Den nye satsen er 1.510 kroner.

