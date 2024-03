Nødhjelpsleveransen skal ha gått i bakken i nesten fritt fall. Nyhetsbyrået DPA får antall døde oppgitt av helsedepartementet på Gazastripen.

I tillegg til de døde skal en rekke andre ha blitt skadd. Videoopptak i sosiale medier viser en stor hjelpepakke som krasjer i bakken.

Amerikanske CBS News får hendelsen bekreftet også av et øyenvitne. Ofrene ble truffet av hjelpepakken i flyktningleiren Al-Shati, nord på Gazastripen, fredag formiddag. To gutter skal være blant de omkomne.

USA og flere andre land har den siste uken sluppet nødhjelpspakker med fallskjermer over Gazastripen, hvor den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal.

En amerikansk kilde sier til CBS News at foreløpige opplysninger ikke tyder på at USA var ansvarlig for flyslippet som endte fatalt.