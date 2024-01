Hendelsen fant sted idet programleder Fredrik Solvang skulle intervjue Christine Dancke og Oscar Westerlin.

«Boikott Israel» sto det på T-skjorten til Folkvord.

– Jeg ville ikke ødelegge sendingen og opplevelsen for alle de som er MGP-fans, sier Folkvord til VårtOslo etter sendingen. Hun ønsker ikke å svare på om tidspunktet for avbrytelsen var planlagt.

– Det ville jo ikke være overraskende hvis det kom en reaksjon fra NRK. Men politiet tenker jeg er litt mer spesielt. Men det er jeg jo forberedt på. Og de konsekvensene er jeg villig til å ta.

Tidligere på kvelden hadde flere demonstranter fra Aksjon for Palestina lagt seg ned utenfor publikumsinngangen på Marienlyst. De krever at Israel ikke får delta i Eurovision.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skrev i en tekstmelding til NTB at de har forståelse for at situasjonen i Gaza opprører mange og vekker sterke reaksjoner.

– Hvis noen ønsker å demonstrere utenfor NRK så er det bare en del av vår ytringsfrihet, skriver Halvorsen.

NTB har ikke lykkes i å komme i kontakt med redaktøren etter sendingen.