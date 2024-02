Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh var torsdag ventet i Kairo i Egypt for forhandlinger om en mulig våpenhvile etter at Israel de siste dagene har sittet i forhandlinger i Paris med mellommenn fra Qatar og Egypt for å få i stand en avtale.

– Møtet i Paris lyktes i å bekrefte forslagene. Forslaget er godkjent av israelerne, og nå har vi fått en første positiv bekreftelse fra Hamas' side, sier Majed al-Ansari, talsperson for Qatars utenriksdepartement.

En qatarsk tjenestemann understreker samtidig at det ennå ikke foreligger en avtale.

– Hamas har tatt imot avtaleforslaget positivt, men vi venter på at de skal svare, sier tjenestemannen.

Forslaget innebærer ifølge en Hamas-kilde tre faser, som starter med en seks uker lang våpenhvile som skal sikre nødhjelp på Gazastripen. Kvinner, barn og syke menn over 60 år skal etter planen løslates av Hamas i første fase. I bytte skal palestinske fanger i Israel bli løslatt, ifølge den anonyme kilden.

Qatar har sammen med Egypt og USA forsøkt å megle mellom Israel og Hamas siden krigen brøt ut.

Rundt 240 israelere og utlendinger ble bortført under Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober. Siden har 110 blitt løslatt i en fangeutveksling, mens 132 andre ikke er gjort rede for. 28 av dem skal være drept

Samtidig sitter om lag 6000 palestinske fanger i israelske fengsler.